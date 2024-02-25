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VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Golü Eysseric attı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, İbrahim Bozbey, Candaş Elbil

VavaCars Fatih Karagümrük : Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Kourbelis, Emre Mor, Rohden, Eysseric, Mendes, Güven Yalçın (Dk. 41 Lasagna)

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz Aydın, Sisto, Augusto, Efecan Karaca

Gol: Dk. 24 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük )

Kırmızı kart: Dk. 33 Mendes (VavaCars Fatih Karagümrük )

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

6. dakikada Efecan Karaca'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Oğuz Aydın, şutunu çekti. Kaleci Sirigu, bu şutta meşin yuvarlağı kontrol etti.

24. dakikada Emre Mor'un pasında sol kanata topla buluşan Levent Mercan, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpas çizgisi üzerinde meşin yuvarlağa dokunan Eysseric, takımını öne geçiren golü attı: 1-0.

39. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan yaptığı ortada Fatih Karagümrük savunması meşin yuvarlağa müdahale etti. Seken topu önünde bulan Balkovec, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert şut çekti ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Spor

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