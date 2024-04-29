VavaCars Fatih Karagümrük, Bitexen Antalyaspor'u 1-0 önde bitirdi
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki maçta VavaCars Fatih Karagümrük, Bitexen Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Güven Yalçın'ın golüyle öne geçen ev sahibi takım, maçın kontrolünü elinde tutuyor.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Erdem Bayık
VavaCars Fatih Karagümrük : Sirigu, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Feghouli, Can Keleş, Eysseric, Güven Yalçın, Markao
Bitexen Antalyaspor : Leite, Gerxhaliu, Bahadır Öztürk (Dk. 21 Naldo), Ömer Toprak, Güray Vural, Kaluzinski, Erdal Rakip, Emre Uzun, Safuri, Larsson, Van de Streek
Gol: Dk. 36 Güven Yalçın (VavaCars Fatih Karagümrük )
Sarı kart: Dk. 42 Safuri (Bitexen Antalyaspor )
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki maçta VavaCars Fatih Karagümrük, Bitexen Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
10. dakikada Güray Vural'ın hatalı pası sonrası topu kapan Eysseric'in ceza yayından çektiği şutta kaleci Leite meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Markao'nun ceza sahasının sağ çaprazındaki vuruşunda, savunma oyuncusu Ömer Toprak meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
36. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Markao, meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar getirdikten sonra penaltı noktasına doğru pasını çıkardı. Bu noktada topa bekletmeden vuran Güven Yalçın, fileleri havalandırdı.
45+1. dakikada Erdal Rakip'in pasıyla topla buluşan Güray Vural, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Sirigu, meşin yuvarlağı çıkardı.
VavaCars Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.