VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş Mücadelesinin İlk Yarısı 0-0 Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş mücadelesinin ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.