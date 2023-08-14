VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş Mücadelesinin İlk Yarısı 0-0 Tamamlandı
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş mücadelesinin ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Erkan Özdamar, Abdullah Bora Özkara, Serkan Ok
VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Dresevic, Baniya, Levent Mercan, Feghouli, Can Keleş, Adnan Uğur, Rohden, Ljajic, Salih Dursun
Beşiktaş : Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Gedson Fernandes, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar
Sarı kartlar: Dk. 24 Levent Mercan (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 35 Necip Uysal (Beşiktaş)
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş mücadelesinin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
7. dakikada maçtaki ilk tehlike yaşandı. Orta sahada topla buluşan Gedson Fernandes, soldan ceza sahasına girip içeriye çevirdi. Onur Bulut'tan seken topu Muleka tamamladı. Kaleci Dituro gole izin vermedi.
18. dakikada Levent Mercan'ın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Can Keleş, Masuaku'dan sıyrılıp ceza sahası dışından sağ çaprazdan çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.