VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor'u konuk edecek

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Karagümrük takımı 4 puanla 13. sırada yer alırken, Hatayspor ise 6 puanla 6. sırada bulunuyor.

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde ilk dört maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlı takım, 4 puanla 5. haftaya 13. sırada girdi.

Bu haftaya kadar namağlup devam eden Akdeniz ekibi ise 6 puanla 6. sırada yer aldı.