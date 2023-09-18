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VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor Müsabakasının İlk Yarısı Golsüz Sonuçlandı

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Murat Temel, Abdullah Uğur Sarı

VavaCars Fatih Karagümrük : Dituro, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Sturaro, Adnan Uğur, Mendes, Rohden, Lasagna, Serdar Dursun

Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Burak Bekaroğlu, Oğuzhan Matur, Aburjania, Matondo, Bashiru, Fernandes, Strandberg, Lamkel Ze

Sarı kart: Dk. 45 Lamkel Ze (Atakaş Hatayspor )

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

2. dakikada maçtaki ilk tehlike yaşandı. Sağ kanatta topla buluşan Mendes, ceza sahasına hareketlenen Serdar Dursun'a ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

35. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Lasagna'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği ara pasa hareketlenen Rohden, kale sahası dışı sağ çaprazından aşırtma bir vuruş denedi ancak üst direğe de çarpan top auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Serdar Dursun Hatayspor Futbol Spor Haberler

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