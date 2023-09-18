VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor Müsabakasının İlk Yarısı Golsüz Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor müsabakasının ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.