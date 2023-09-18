VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor Müsabakası 0-0 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor müsabakası 0-0 sona erdi. Karşılaşmada birçok gol pozisyonu yaşanmasına rağmen her iki takım da gol bulamadı.