VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor Müsabakası 0-0 Sonuçlandı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor müsabakası 0-0 sona erdi. Karşılaşmada birçok gol pozisyonu yaşanmasına rağmen her iki takım da gol bulamadı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Murat Temel, Abdullah Uğur Sarı
VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent Mercan, Sturaro (Dk. 82 Feghouli), Adnan Uğur (Dk. 67 Shukurov), Mendes, Rohden (Dk. 56 Güven Yalçın), Lasagna, Serdar Dursun (Dk. 67 Paoletti)
Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Burak Bekaroğlu, Oğuzhan Matur (Dk. 82 Ghoulam), Aburjania (Dk. 90+3 Hodzic), Matondo, Bashiru, Fernandes (Dk. 63 Dadashov), Strandberg (Dk. 64 Rivas), Lamkel Ze (Dk. 82 Görkem Sağlam)
Sarı kartlar: Dk. 45 Lamkel Ze, Dk. 90+9 Erce Kardeşler (Atakaş Hatayspor ), Dk. 59 Sturaro, Dk. 62 Mendes (VavaCars Fatih Karagümrük)
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor müsabakası 0-0 sona erdi.
51. dakikada sol kanatta topla buluşan Lamkel Ze, ceza sahası içine ortaladı. Penaltı noktası üzerinde yükselen Strandberg'in kafa vuruşunda, kaleci Dituro gole izin vermedi.
68. dakikada Ceccherini'nin Dadashov'a yaptığı müdahale sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. VAR merkezinden yapılan uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Uğurlu, verdiği penaltı kararını değiştirmedi.
73. dakikada kazanılan penaltı atışı için topun başına geçen Lamkel Ze'nin vuruşunda kalecinin sağındaki direğe çarpan top oyun alanına geri geldi. Ceza sahasına giren Rivas'ın şutunda Sturaro'dan dönen meşin yuvarlağı Bashuri tamamladı ancak kaleci Dituro'nun kurtardığı topu savunma uzaklaştırdı.
90+2. dakikada savunmanın arkasına sarkan Kamil Ahmet Çörekçi, ceza sahası içi sağ çaprazından kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada müsait pozisyonda topla buluşan Görkem Sağlam'ın sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlandı.