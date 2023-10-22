Haberler

VavaCars Fatih Karagümrük, Adana Demirspor maçında 5 futbolcusundan yoksun

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçta 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçta 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, yarın saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda başlayacak maçta sakatlıkları bulunan Salih Dursun, Kevin Lasagna, Ryan Mendes, Flavio Paoletti ve Matias Dituro'nun görev alamayacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Spor

Atatürk Olimpiyat Stadı Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Adana Demirspor Futbol Spor Haberler

title