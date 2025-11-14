Haberler

Varto'da Voleybol Antrenmanlarına Yoğun İlgi

Güncelleme:
Muş'un Varto ilçesinde voleybol antrenmanları, uzman antrenörler eşliğinde büyük bir katılımla devam ediyor. Antrenmanlar, sporcuların teknik, taktik, dayanıklılık ve koordinasyon becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

MUŞ (İHA) – Muş'un Varto ilçesinde voleybol antrenmanları, uzman antrenörler eşliğinde yoğun katılımla devam ediyor.

Varto Spor Salonu'nda sporcuların büyük ilgi gösterdiği antrenmanlarda teknik ve taktik çalışmaların yanı sıra dayanıklılık ve koordinasyon çalışmaları da yapılıyor. Antrenörler, düzenli ve disiplinli çalışmaların sporcuların gelişimi açısından büyük önem taşıyor.

Varto Spor Salonu'ndaki çalışmaların, genç sporcuların voleybol yeteneklerini geliştirmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, yaptığı açıklamada, "Varto Spor Salonu'nda yürüttüğümüz voleybol antrenmanları, gençlerimizin sporla buluşmasını sağlamak ve yeteneklerini geliştirmek açısından büyük önem taşıyor. Uzman antrenörlerimiz eşliğinde yürütülen çalışmalar, sporcularımızın hem fiziksel hem de teknik gelişimine katkı sağlıyor. İlgi ve katılımın yüksek olması bizleri oldukça memnun ediyor" dedi. - MUŞ

title
