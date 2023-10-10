Varsak'a, pehlivanlar diyarı Antalya'ya yakışır er meydanı

Varsak bölgesine Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanı gibi bir tesis kazandıran Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Nasıl Edirne Sarayiçi Kırkpınar ile özleşmişse, pehlivanlar diyarı Antalya'da Varsak'taki bu er meydanıyla marka olacak" dedi.

Varsak bölgesine Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanı gibi bir tesis kazandıran Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Nasıl Edirne Sarayiçi Kırkpınar ile özleşmişse, pehlivanlar diyarı Antalya'da Varsak'taki bu er meydanıyla marka olacak" dedi.

Tütüncü, Varsak bölgesinde 5 bin 517 metrekare alana inşa edilen ve yapım aşamasında sona gelinen güreş sahasında incelemelerde bulundu. Belediye bürokratlarıyla beraber Varsak Güreş Sahası'nı gezen Başkan Tütüncü, tesisin önümüzdeki günlerde yağlı güreş etkinliğiyle açılacağını bildirdi. Varsak'ın Antalya'da yağlı güreşin merkezi olacağını belirten Başkan Tütüncü, "Nasıl ki Edirne'nin Sarayiçi var, Kırkpınar Sarayiçi ile özleşmişse, pehlivanlarıyla meşhur Antalya'da Varsak'taki bu er meydanıyla bir marka olacak. Burada 10 bin kişilik tribünlerle Antalya'nın en komplike güreş sahasında güreşler düzenliyor olacağız. Bu tesisler Antalya'da ata sporunun kurumsal bir zemine kavuşması konusunda da son derece önemli olacak. Kepez'in yağlı güreşle ilgili çalışmalarının merkezi amiral gemisi Varsak olacak. Güreşle, Varsak ismini Lyrboton Kome üzerinden de tarih ile Varsak ismini bir kavşak noktasında birleştiriyor olacağız. Bu tesis gerçekten çok kıymetli bir tesis. ve yıllar içerisinde de ata sporumuza çok büyük hizmetler yapacak bir tesis. Varsak'ın bir marka değere kavuşması konusunda da çok önemli bir fonksiyon ihva edecek bir tesis. Varsak güreş sahamız yakında tamamlanıyor. Varsak'a, ata sporumuza Antalya'ya ve Kepez'e çok büyük değerler kazandıracak. Yakında hizmete açacağız. Sporda tesisleşme yolculuğumuz devam ediyor ve devam edecek" dedi.

"Yağlı güreşle açılacak"

Varsak Güreş Sahası'nın önümüzdeki günlerde yağlı güreş etkinliğiyle açılacağını bildiren Başkan Tütüncü, "Önümüzdeki senelerde de çok daha büyük organizasyonlarla, çok daha nitelikli gümbür gümbür güreş etkinlikleriyle burada çok farklı bir atmosferi hemşehrilerimizle beraber yaşayacağız. Ata sporuna kıymet veren herkesin bütün dikkatini Varsak'taki güreş sahamıza ve burada gerçekleştireceğimiz etkinliklere toplamasını istiyoruz" diye konuştu.

Saha hakkında

Güreş sahası, Şehit Bülent Alkan Caddesi 5 bin 517 metre kare alana inşa edildi. Betonarme kapalı ve portatif tribünün yer aldığı sahada tribünlerin altında hakem ve soyunma odaları ile tuvaletler bulunuyor. Tesisteki çim saha büyüklüğü ise 2 bin metre kare. Varsak Güreş Sahası, güreş etkinliklerinin yanı sıra pehlivanlara antrenman alanı olarak da hizmet verecek. Sahada, Güreş Eğitim Merkezi'nde de geleceğin pehlivanları yetiştirilecek. - ANTALYA