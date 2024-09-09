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Varol Hepağuşlar İşitme Engelliler Yelken Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

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Dünya İşitme Engelliler Yelken Şampiyonası'nda mücadele eden mili sporcu Varol Hepağuşlar, 'hansa 303' kategorisinde altın madalya kazandı. Şampiyonaya 12 ülkeden 66 yelkenci katıldı.

Dünya İşitme Engelliler Yelken Şampiyonası'nda mücadele eden mili sporcu Varol Hepağuşlar, "hansa 303" kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, şampiyonanın 12 ülkeden 66 yelkencinin katılımıyla Litvanya'nın Nida kentinde devam ettiği belirtildi.

Milli yelkenci Varol Hepağuşlar'ın, "hansa 303" kategorisinde altın madalyanın sahibi olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Spor

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