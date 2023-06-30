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Varank'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la basketbol maçı paylaşımı

Varank'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la basketbol maçı paylaşımı

Spor Haberleri

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçından görüntüler paylaştı. Maçta Erdoğan'ın formasını giydiği yeşil takım, beyaz takımı 50-22 mağlup etti.

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Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçından görüntüler paylaştı.

Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçına ait görüntüleri, 'Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur' notuyla Twitter hesabından paylaştı. Maçta Erdoğan'ın yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Alpay Özalan ile Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun yer aldığı görüldü. Maçta; Erdoğan'ın formasını giydiği yeşil takım, beyaz takımı 50-22 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Varank basketbol AK Parti Spor Haberler

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