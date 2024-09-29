Vanspor Teknik Direktörü Tahsin Tam ile Anlaşmalı Olarak Ayrıldı
Vanspor Futbol Kulübü, Teknik Direktör Tahsin Tam ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Tam'a verdiği emekler için teşekkür etti.
Vanspor Futbol Kulübü, teknik direktör Tahsin Tam ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Tahsin Tam ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Yapılan değerlendirmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak bu kararı aldık. Verdiği emekler ve katkılarından dolayı Tahsin Tam ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. - VAN