Vanspor FK ve Sivasspor Berabere Kaldı
TFF 1'inci Lig 6. haftasında Vanspor FK, sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki taraf da gol atamazken, Vanspor'dan Naby Oulare 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.
TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Vanspor FK, sahasında ağırladığı Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.
Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan Vanspor FK - Özbelsan Sivasspor karşılaşmasını Hakem Reşat Onur Coşkunses yönetti. Vanspor FK'nın geçen sezondan kalan cezası nedeniyle taraftarlar maça alınmadı. Çekişmeli geçen karşılaşmada her iki takım da gol bulamayarak sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Golsüz biten mücadelede Vanspor'dan Naby Oulare 90+2'de kırmızı kart gördü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor