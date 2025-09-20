Vanspor FK ve Sivasspor Berabere Kaldı

TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Vanspor FK, sahasında ağırladığı Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan Vanspor FK - Özbelsan Sivasspor karşılaşmasını Hakem Reşat Onur Coşkunses yönetti. Vanspor FK'nın geçen sezondan kalan cezası nedeniyle taraftarlar maça alınmadı. Çekişmeli geçen karşılaşmada her iki takım da gol bulamayarak sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Golsüz biten mücadelede Vanspor'dan Naby Oulare 90+2'de kırmızı kart gördü.