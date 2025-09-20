Haberler

Vanspor FK ve Sivasspor Berabere Kaldı

Vanspor FK ve Sivasspor Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 1'inci Lig 6. haftasında Vanspor FK, sahasında Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki taraf da gol atamazken, Vanspor'dan Naby Oulare 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.

TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Vanspor FK, sahasında ağırladığı Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan Vanspor FK - Özbelsan Sivasspor karşılaşmasını Hakem Reşat Onur Coşkunses yönetti. Vanspor FK'nın geçen sezondan kalan cezası nedeniyle taraftarlar maça alınmadı. Çekişmeli geçen karşılaşmada her iki takım da gol bulamayarak sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Golsüz biten mücadelede Vanspor'dan Naby Oulare 90+2'de kırmızı kart gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bir yayınevi, sorularına koyduğu banknotlardaki Atatürk resmini sansürledi

Atatürk'e tahammül edemeyen biri daha! Tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Halil erkek değil, yapamadı' sözü boşanma davası açan kadının başını yaktı

"Halil erkek değil, yapamadı" sözü kadının başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.