Vanspor FK, Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti. Maçta Harun Kavaklıdere ve Sinan Kurumuş'un attığı gollerle Vanspor FK galibiyete ulaştı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 24. haftasında Vanspor FK, konuk ettiği Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti.
Hakemler: Sinan Özcan, Yiğit Çam, Kerem Kalkan
Vanspor FK: Nurullah Aslan, Furkan Sakı, Harun Kavaklıdere (Miraç Acer dk. 89), Emre Oymak (Metincan Cici dk. 73), Sinan Kurumuş (Alpay Koçaklı dk. 73), Hasan Bilal (Ahmet Ülük dk. 46), Erdem Seçgin (Muhammed Ali Doğan dk. 65), Muhammed Gönülaçar, Medeni Bingöl, Ahmet Eren, Burak Kavlak
Kırklarelispor: Mızhat Burak Sarı, Muharrem Doğan, Serkan Sözmen (Taşkın Kartal dk. 70), Bedirhan Özyurt, Erdinç Pekgöz, Semih Üstün (Efe Geçim dk. 78), Hüseyin Altuğ Taş, Yücel Candemir, Furkan Fehmi Güneş, Muammer Denizhan Taşkan (Bilal Musa Şentürk dk. 46), Efecan Barlık
Goller: Harun Kavaklıdere (dk. 21), Sinan Kurumuş (dk. 69) (Vanspor FK) - VAN