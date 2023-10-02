Vanspor FK Genel Sekreteri Hanoğlu: Asılsız Haberler Üzücü

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Vanspor FK'nin Genel Sekreteri Gökhan Hanoğlu, dün karşılaştıkları Zonguldak Kömürspor maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili bazı sosyal medya hesapları ve basın organlarında yapılan paylaşımların asılsız olduğunu belirtti.

Hanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Vanspor FK-Zonguldak Kömürspor maçının ardından talihsiz ve üzücü olayların yaşandığını ifade etti.

Bazı sosyal medya hesapları ve basın organlarında asılsız haberlerin yapıldığını aktaran Hanoğlu, "Özellikle kulüp başkanımızın soyunma odasına silahlı baskın yaptığının yazılmış olması, gerek bizi gerekse camiamızı derinden üzmüştür." ifadesini kullandı.

Misafirperverliğiyle bilinen ve bunu kendine şiar edinen bir kulüp olduklarını vurgulayan Hanoğlu, şunları kaydetti:

"Evimizde misafir ettiğimiz tüm kulüp başkanları başta olmak üzere, teknik kadroları ve futbolcu kardeşlerimiz çok iyi bilir ki, maç öncesi kendilerini misafir eder, maç sonrası gelenek haline getirdiğimiz, karşı takımın soyunma odasına gidip camiamız adına skor ne olursa olsun tebrik ederiz. Varsa bir eksiğimiz, helallik isteriz. Karşılaşma sonrası, önceki sezon takımımızda oynayan, bizlere emek veren futbolcu kardeşimiz Nuri Terliksiz'in tribünleri kışkırtmak adına hareket çekmesi, ağza alınmayacak küfürler etmesinin akabinde birçok olaya sebebiyet vermiştir. Yaşanan bu talihsiz olayın ardında kulüp başkanımızın gelenek haline getirdiği misafir takım soyunma adına giderek hem tebrik edip hem de yaşanan olaylarla ilgili istişare niyeti ne yazık ki suistimal edilmiştir. Bahse konu asılsız haberlerde geçen darp ve silahlı baskın olayı asla yaşanmamıştır."

Misafir takım kalecisi Egemen Yaylı'nın maç esnasında aldığı darbelerden dolayı rahatsızlanarak hastaneye götürüldüğünü bildiren Hanoğlu, "Kulüp başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz hastaneye intikal etmiş, tedavisinin hızlandırılması amaçlı hastane yönetimi ile görüşmüş ve tedavi süreci boyunca kendisine eşlik etmişlerdir. Kulüp başkanımıza atfen yapılan bilinçli, yalan, yanlış haberler ve camiamızın karalanmaya çalışılmasını esefle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu haberlerle ilgili hukuksal adımları atacaklarını belirten Hanoğlu, şunları kaydetti:

"Güzel ülkemizin kalender kulüplerinden olan Zonguldak Kömürspor ile kardeşliğimizin baki olduğunu bildiriyor, yaşanan talihsiz olaylarla ilgili üzüntümüzü paylaştığımızı ifade etmek istiyoruz. Camia olarak sonuç ne olursa olsun, memleketimizde ağırladığımız her camiaya misafir gözüyle bakıp, emanet diye bilenlerdeniz. Bu minvalde Zonguldak Kömürspor camiasını saygıyla selamlıyor, ligde başarılar diliyoruz."