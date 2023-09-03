Vanspor FK, evinde Adıyaman Futbol Kulübü'nü mağlup etti
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 2. haftasında Vanspor FK, evinde Adıyaman Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Maçta Emre Öztürk ve Harun Kavaklıdere'nin attığı gollerle Vanspor FK galip geldi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 2. haftasında Vanspor FK, evinde Adıyaman Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Berkay Erdemir, Ahmet Şimşek, Uğur Başdaş
Vanspor FK: Nurullah Aslan, Furkan Sakı, Kerem Çağatay, Harun Kavaklıdere (Ahmet Ülük dk. 83), Bertuğ Bayar (Berke Demircan dk. 62), Bekir Can Kara x (Onurcan Güler dk. 36), Hasan Bilal (Alpay Koçaklı dk. 62), Emre Öztürk, Erdem Seçgin (Muhammed Ali Doğan dk. 83), Medeni Bingöl, Abdulcebrail Akbulut
Adıyaman Futbol Kulübü: Melih Ağa, Vedat Yeşilkaya, Nihat Koç, Atakan Ekiz, Burak Gürler, Yusuf Akın (Emirhan Çalışkan dk. 90), Salim İyik, Serhat Yeşilördek (Gökmen Arduç dk. 82), Alperen Keleş (Efe Geçili dk. 70), Hüseyin Çakmak, Muhammed Furkan Demir (Ahmet Sezer dk. 82)
Goller: Emre Öztürk (dk. 44), Harun Kavaklıdere (dk. 53) (Vanspor FK), Salim İyik (dk. 45+6) (Adıyaman Futbol Kulübü)
Sarı kartlar: Emre Öztürk, Alpay Koçaklı (Vanspor FK), Burak Güler (Adıyaman Futbol Kulübü) - VAN