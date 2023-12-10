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Vanspor FK, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'ne mağlup oldu

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. haftada Vanspor FK, konuk ettiği Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'ne 2-1 mağlup oldu. Maçta Hasan Bilal (Vanspor FK) ve Berk Ali Nizam (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri) gol attı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. haftada Vanspor FK, konuk ettiği Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'ne 2-1 mağlup oldu.

Hakemler: Yunus Emre Çakar, Barış Sun, Muhammet Oğuzhan Öztaş

Vanspor FK: Nurullah Aslan, Medeni Bingöl, Furkan Sakı, Emre Öztürk, Abdulcebrail Akbulut (Alpay Koçaklı dk. 82), Erdem Seçgin (Onurcan Güler dk. 60), Bekir Can Kara, Muhammed Ali Doğan, Hasan Bilal (Burak Kavlak dk. 88), Harun Kavaklıdere, Mehmet Can Davarcıoğlu (Alhet Ülük dk. 60)

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Türker Dırdıroğlu, Tolunay Yurtseven (Alper Askın dk. 90), Mertcan Aktaş, Kubilay Akyüzv (Berk Ali Nizam dk. 65), Mutlu Güler (Emirhan Kayar dk. 85), Erdoğan Kaya, Mehmet Soyarslan, Emircan Alturan (Sedat Komi dk. 46), Yusuf Ali Özer (Embiya Ayyıldız dk. 46), Şemsettin Ender Kılıç, Batuhan Ekinci

Goller: Hasan Bilal (dk. 45) (Vanspor FK), Berk Ali Nizam (dk. 74 ve 85) (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri)

Sarı kartlar: Hasan Kavaklıdere, Furkan Sakı, Emre Öztürk, Nurullah Aslan (Vanspor FK), Alper Aşkın (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri) - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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