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Vanspor FK, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'ne mağlup oldu

10 Aralık 2023 16:10 Son Güncelleme: 16:12 Abone Ol

TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. haftada Vanspor FK, konuk ettiği Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri'ne 2-1 mağlup oldu. Maçta Hasan Bilal (Vanspor FK) ve Berk Ali Nizam (Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri) gol attı.