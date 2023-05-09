Vanlı sporcu Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor

Antalya'da düzenlenen 22. Balkan Şampiyonasında birinci olan Vanlı Harun Bilir, Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor.

Antalya'da düzenlenen 22. Balkan Şampiyonasında Vanlı sporcu Harun Bilir, 10 kilometre gençler kategorisinde 43 dakika 47 saniye yürüyerek Balkan şampiyonu oldu. Balkan şampiyonasında büyük başarı elde eden Vanlı sporcu, 21 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek olan Avrupa şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek.

Avrupa şampiyonasına İzmir'de hazırlanan milli sporcu Harun Bilir, "İnşallah orada da büyük başarı elde ederim. Ben bu duygularla her zaman yanımda olan hocalarıma çok teşekkür ediyorum" dedi. - VAN