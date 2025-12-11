Haberler

Van'ın milli atletleri Portekiz'de altın madalya için yarışacak

Güncelleme:
Van'ın milli atletleri Edibe Yağız ve Havva Efe, 14 Aralık'ta Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'na katılacak. Hedefleri madalya kazanarak Türk bayrağını göndere çekmek.

Van'ın milli atletleri Edibe Yağız ve Havva Efe, 14 Aralık Pazar günü Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Okullarda yapılan yetenek taramaları sırasında keşfedilen milli sporcular Edibe Yağız (19) ve Havva Efe (19), ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki başarılarıyla atletizm takımının vazgeçilmez sporcuları arasına girdi.

Elde ettikleri derecelerle milli takım formasını giymeye hak kazanan genç atletler, 14 Aralık Pazar günü Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'na katılacak.

Atatürk Şehir Stadı ve kentin yüksek rakımlı bölgelerinde milli takım antrenörü Münir Akkoyun gözetiminde antrenman yaparak kondisyonlarını artıran sporcular, şampiyonada altın madalya alarak Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.

"Uzun zamandır bu yarışmaya hazırlanıyorum"

Milli atlet Edibe Yağız, AA muhabirine, bu sezon elde ettiği başarılar sayesinde seçmelere girmeden şampiyonaya gitmeye hak kazandığını söyledi.

Yarışmaya hazır olduğunu belirten Edibe, şunları kaydetti:

"Hedefim Portekiz'de ilk üçe girerek madalya almak. Bu süreçte hocalarımızla yoğun bir antrenman sürecine girdik. Yarışmaya katılacağım için çok heyecanlıyım ve mutluyum. Uzun zamandır bu yarışmaya hazırlanıyorum. Şampiyonada madalya kazanarak bayrağımızı Avrupa'da dalgalandırmak istiyorum. Bu süreçte hep yanımızda olan Münir ve Mehmet hocama çok teşekkür ediyorum."

"Ülkemizi ve ilimizi temsil edeceğimiz için çok gururluyuz"

Yurt dışında ülkesini temsil edeceği için çok mutlu olduğunu ifade eden milli sporcu Havva Efe ise "Antrenörlerimizle birlikte sabah akşam demeden kesintisiz çalıştık. İstanbul'da Avrupa Şampiyonası seçmeleri oldu ve Türkiye ikincisi olarak gitmeye hak kazandım. Kadroda yer aldığım için çok mutluyum. Takım arkadaşım Edibe Yağız ile ülkemizi ve ilimizi temsil edeceğimiz için çok gururluyuz. Yarışmada iyi dereceler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sporcularının yarışmaya hazır olduğunu dile getiren milli takım antrenörlerinden Münir Akkoyun da "İki sporcumuz tekrardan milli takıma seçildi. Avrupa Kros Şampiyonası'nda hem ülkemizi hem de ilimizi en iyi şekilde temsil edecekler. Sporcularımız yoğun bir antrenman programıyla yarışmaya hazırlandı. İkisinin de durumu şu an çok iyi. İnşallah sporcularımız orada madalyalar kazanarak ülkemize gelecek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Spor
