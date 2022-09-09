Vanlı boksörden Türkiye şampiyonluğu başarısı

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Kırıkkale'de yapılan Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonasına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü boksörleri, zorlu ve çekişmeli müsabakalar sonucunda 1 şampiyonluk, 1 üçüncülük ve 2 dördüncülük elde etti.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Kırıkkale'de yapılan Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonasına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü boksörleri, zorlu ve çekişmeli müsabakalar sonucunda 1 şampiyonluk, 1 üçüncülük ve 2 dördüncülük elde etti.

Türkiye Boks Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan ve Kırıkkale 17 Ağustos Başpınar Spor Salonunda 56 ilden 303'ü kız olmak üzere toplam 960 sporcunun mücadele ettiği; Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonasında Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü boksörlerinden Mehmet Ali Demirezen Türkiye şampiyonu olurken, Muhammed Emin Sarı Türkiye üçüncüsü, İrem Azra Kıyat Türkiye dördüncüsü ve Melek Aslan ise kazandığı Türkiye dördüncülüğü derecesi elde etti. 48 kiloda Türkiye şampiyonu olan Vanlı Mehmet Ali Demirezen, 25 Eylül ile 5 Ekim 2022 tarihleri arasında İtalya'da yapılacak olan Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek Türkiye Boks Milli Takımı ile birlikte Kastamonu ilinde başlayan milli takım kampına katıldı.

Sporcuların gösterdiği başarıdan duydukları memnuniyeti ifade eden Milli Boks Antrenörü Ayhan Öz, "Türkiye Boks Federasyonumuz tarafından Kırıkkale'de 56 ilden 960 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonasına bizlerde Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Boks Takımı adına 6 sporcumuz ile katılım sağladık. 5 gün boyunca zorlu ve 13 farklı sıklette mücadele eden erkek sporcularımızdan Mehmet Ali Demirezen Türkiye şampiyonu olurken, Muhammed Emin Sarı üçüncü, İrem Azra Kıyat ile Melek Aslan da kazandıkları dördüncülük dereceleri ile ilimize dönmeyi başardık. İlimiz adına böylesi gurur verici başarılara imza atan bu sporcularımız ile yaklaşık 4 yıldan fazla bir süredir çalışmaktayız. Sporcularımızın uluslararası müsabakalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek kapasiteye sahip olduklarını, kazandıkları başarılar ile görmekteyiz. Bu başarılarımızı disiplinli ve düzenli çalışmalarımıza borçluyuz. Böylesi büyük müsabakalara katılmamızda bizlerden desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese tüm sporcu ve boks camiamız adına teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Sporcuları tebrik eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ise "Türkiye Boks Federasyonumuz tarafından Kırıkkale'de yapılan Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonasına ilimiz adına katılarak 3 farklı kategoride toplam 4 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan boksörlerimizi bir kez daha yürekten kutluyoruz. Boksörlerimiz ilimizin başarı çıtasını her zaman yükseltmektedirler. Bu başarılarından ve çalışmalarından dolayı ilimizde böylesi gurur verici sporcularımızın yetişmesinde emeği geçen boks antrenörümüz Ayhan Öz başta olmak üzere diğer tüm antrenörlerimize çok teşekkür ediyor, sporcularımızı da kazanmış oldukları bu güzel başarılarından dolayı bir kez daha yürekten kutluyor, kendilerine bundan sonraki katılacakları müsabakalarında ise başarılar diliyoruz" diye konuştu. - VAN