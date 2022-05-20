Van tırmanış şampiyonasına ev sahipliği yapıyor - Haberler

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Van tırmanış şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Van tırmanış şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

Okul Sporları Sportif Tırmanış Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Van Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 20-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Van'da düzenleniyor.

Okul Sporları Sportif Tırmanış Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Van Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle 20-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında Van'da düzenleniyor.

Türkiye'nin en büyük spor tırmanış duvarlarından birine sahip olan Van Büyükşehir Belediyesi, 20-22 Mayıs tarihleri arasında Okul Sporları Sportif Tırmanış Yıldızlar Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Sportif Tırmanış Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Edremit'te Eminpaşa Mahallesi Fidanlık Parkında düzenleniyor. Fidanlık Parkındaki şampiyonaya 24 kentten yaklaşık 400 sporcu katılıyor.

Şampiyonaya Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden de 16 sporcu katılarak Van için yarışıyor. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Mayıs, Van, Spor, Haberler

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