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Van Star Masterler Geleceğin Sporcularını Keşfetmek İçin Yola Çıktı

Van Star Masterler Geleceğin Sporcularını Keşfetmek İçin Yola Çıktı
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Eski Vansporlu ve amatör futbolcuların kurduğu Van Star Masterler, gençlere sporu ve futbolu sevdirerek kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmayı hedefliyor. 1974 Vanspor'un da destekleyeceği akademi liglerinde mücadele edecek olan ekip, uluslararası bir turnuvaya katılacak.

Eski Vansporlu ve amatör futbolcuların kurduğu Van Star Masterler, geleceğin sporcularını keşfetmek için harekete geçti.

Van'da eski Vansporlu ve amatör futbolcuların kurduğu Van Star Masterler, geleceğin sporcularını keşfetmeyi hedefliyor. Konuya ilgili açıklamada bulunan Van Star Masterler Başkanı İbrahim Koç, amaçlarının Van'daki gençlere sporu ve futbolu sevdirerek, aynı zamanda da kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak olduğunu belirterek, "Amacımız gençlerimizi ve çocuklarımızı spora ve futbola yönlendirerek, onları güzel bir geleceğe taşımaktır. İnanıyoruz ki, sporla ilgilenen gençlik, her türlü kötülüklerden uzak durur. Bizler de Başkan Yardımcımız Barış Meriç ve Teknik Direktör Bengin Çakay ile birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Van Star Masterler'in 1974 Vanspor'u bünyesine kattığına da değinen Koç, "1974 Vanspor, yeni seçilen Başkan Kenan Yağız ile Başkan Yardımcısı Özcan Polater öncülüğünde ve Van Star Masterler desteği ile U16, U17 ve U18 akademi liginde mücadele edecekler. Şimdiden kendilerine başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Van Star Masterler'in 27-31 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek olan uluslararası turnuvaya katılacaklarını da hatırlatan Koç, turnuvada Van'ı en güzel şekilde temsil edeceklerini sözlerine ekledi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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