Van spor: Mark van Bommel: Turun yüzde 50-50 olduğunu söyleyebilirim

Gelen Van haberine göre Royal Antwerp Teknik Direktörü Mark van Bommel, "İkinci maça 0-0 başlayacağız, deplasman golü kuralı artık yok. Ayrıca farklı bir şekilde oynamamız gerekiyordu, çünkü sakatlarımız vardı.

Royal Antwerp Teknik Direktörü Mark van Bommel, "İkinci maça 0-0 başlayacağız, deplasman golü kuralı artık yok. Ayrıca farklı bir şekilde oynamamız gerekiyordu, çünkü sakatlarımız vardı. Turun yüzde 50-50 olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, sahasında Belçika ekibi Royal Antwerp ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Antwerp Teknik Direktörü Mark van Bommel, açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'e karşı defansif bir oyun anlayışıyla sahaya çıkmadıklarını aktaran deneyimli teknik adam, "Defansif oynamadık ama öyle gözükmüş olabilir. Sakatlardan ötürü diğer maçlardan farklı oynamamız gerekti. Zor bir maçtı. Skorla alakalı mutlu olduğumu söyleyebilirim. Balikwisha bir süre oynamayacak ama diğer sakatların durumuna bakacağız. İyi bir sistemde oynuyoruz, iyi bir performans verdik" diyerek sözlerini noktaladı.