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Van spor haberi... Muradiye'de taekwondoya ilgi artıyor

Van spor haberi... Muradiye'de taekwondoya ilgi artıyor

Spor Haberleri

Van yerel spor haberine göre Yunusemre Belediyespor'un Muradiye Mahallesi'nde açtığı yaz spor okulu taekwondo kurslarına, çocuk ve gençler büyük ilgi gösterdi.

Yunusemre Belediye spor'un Muradiye Mahallesi'nde açtığı yaz spor okulu taekwondo kurslarına, çocuk ve gençler büyük ilgi gösterdi.

Yunusemre Belediyespor'un yaz spor okulu yoğun talep görmeye devam ediyor. Katılım sayısı günden güne artan branşlardan biri de taekwondo. İlçede nüfus yoğunluğunun olduğu mahallelerden Muradiye Mahallesi'nde ücretsiz olarak açılan taekwondo kurslarına çocuk ve gençlerin ilgisi yoğun oldu. Yunusemre Belediyesi Muradiye Aile Yaşam Merkezi'nde antrenör Zekai Demir eşliğinde yapılan kurslara katılan çocuklar, keyifli idmanlarla geleceğe hazırlanıyor. Öncelikli amaçlarının sağlıklı ve ahlaklı bireyler yetiştirmek olduğunu belirten Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, olimpik bir branş olan taekwondoda Türk bayrağını uluslararası müsabakalarda dalgalandıracak başarılı sporcular yetiştirmeyi planladıklarını da söyledi. Bu yıl yaz spor okullarına gösterilen ilginin sevindirici olduğunu kaydeden Alkan, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin destek ve himayelerinde Muradiye, Akgedik ve birçok noktada sporu yaygınlaştırıp sevdirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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