Van Spor FK ve Pendikspor 1-1 Berabere Kaldı

Van Spor FK ve Pendikspor 1-1 Berabere Kaldı
TFF 1'inci Ligin 10'uncu haftasında mücadele eden Van Spor FK, sahasında ağırladığı Pendikspor ile1-1 berabare kaldı.

Van Spor FK, ligin 10'uncu haftasında Pendik Spor'u sahasında ağırladı. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan Van Spor FK - Pendikspor karşılaşmasını hakem Yiğit Arslan, Emre Doğu, Murathan Çomoğlu, Berkan Çetin hakem dörtlüsü yönetti. Ligde oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 13 puanla grubun 9'uncu sırasında bulunan Van Spor FK, 18 puanla grupta 3'üncü sırada bulunan Pendik Spor'a karşı 3 puan almak için sahaya çıktı. Maçın ilk yarısına hızlı başlayan ve rakip takıma karşı kontrataklar geliştiren Van Spor FK, aradığı golü 37'nci dakikada Ivan Cedric'in ayağından buldu ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda oyuna denge getiren Pendikspor, 85'inci dakikada Yiğit Fidan'ın kaydettiği golle skoru eşitledi. 88'inci dakikada Pendikspor'da Dorde Denic kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

