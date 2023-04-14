Van Spor FK Başkanı Ferhat Kıyak, dostluk mesajı verdi

VAN Spor FK Kulüp Başkanı Ferhat Kıyak, yarın oynanacak Vanspor FK - Kocaelispor maçı öncesi yaptığı açıklamada dostluk mesajı verdi. Kıyak, "Ülkemizin büyük afetler yaşadığı ve toplum olarak her zamankinden daha çok kardeşliğe, birliğe ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde futbolun yeşil sahada oynandığı ve sporun barış ve kardeşlik olduğu unutulmamalıdır" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor FK, yarın saat 15: 00'da Kocaelispor'u sahasında konuk edecek. Vanspor FK Kulüp Başkanı Ferhat Kıyak, bu maç öncesi yazılı bir açıklama yaptı.