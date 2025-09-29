Haberler

Van Spor FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 İle Geçti
TFF 1'inci Lig'de Van Spor FK, Amed Sportif Faaliyetler ile oynadığı maçta 3-0 galip geldi. İlk kez taraftarıyla buluşan Van Spor, maçta etkili bir performans sergiledi.

TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Van Spor FK, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırladı. Ev sahibi takım bu sezon ilk kez taraftarıyla buluşurken, rakip takımdan da çok sayıda taraftar takımlarını desteklemek için Van'a geldi. Oldukça çekişmeli geçen maç Van Spor FK'nın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Geçen sezon sonunda Elazığspor ile oynanan maçtan kalan cezası nedeniyle seyircisiz oynayan Van Spor FK maçları, ligin 8'inci haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan karşılaşmada taraftarıyla buluştu. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nda oynanan Van Spor FK - Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasını hakem Burak Pakkan yönetirken, Pakkan'ın yardımcılıklarını ise Çağrı Yıldırım ve Oğuzhan Yazır yaptı. Maçın ilk yarısına hızlı başlayan her iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi. İlk yarıda gol gelmeyince devreye golsüz eşitlikle gidildi. Maçın ilk golü 64'üncü dakikada Francesc Regis attı. Bu golle birlikte Van Spor FK, Amed Sportif Faaliyetler karşısında 1-0 öne geçti. Rakibi karşısında iyi bir mücadele veren Van Spor FK, Bekir Can Kara'nın 84'üncü dakikada kaydettiği golle farkı ikiye çıkarttı. Van Spor FK'nın 3'üncü golünü ise 90+7'nci dakikada Medeni Bilgöl kaydetti. Van Spor FK, Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 yendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
