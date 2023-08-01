Van Masterler Derneği Basınla Buluştu

Van'da sporun her alanında hizmetini sürdüren Van Masterler Derneği, ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

2010 yılında Teknik Direktör Zeki Yılmaz öncülüğünde kurulan Van Masterler Derneği basınla bir araya geldi. Elite World Van Hotel'in ev sahipliğinde düzenlenen programa Dernek Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koç, Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcıları Barış Meriç, Ergün Çiftçi, Oktay Aksoy, Meriç Harman ve basın sözcüsü Rıdvan Can katıldı. Burada konuşan Başkan Koç, derneğin bundan sonra yapacağı sosyal projeler ve ortaya koyacağı vizyonla, Van'da farkındalık oluşturmaya ve ilin sportif anlamda marka değerini artırmaya devam edeceğini ifade ederek, "Kuruluşumuzun amacı master duygusunun sadece kupa getiren değil dostluk, kardeşlik, barış içinde futbol aşkıyla en güzel şekilde örnek olarak olmaktır. Hedefimiz sadece sportif faaliyetlerle gündemde kalan değil sosyal anlamda da faaliyet gösterip projeleriyle topluma olan sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getiren bir spor derneği olmaktır. Bu anlamda 13 yıl önce Kaptan Zeki Yılmaz, başkanlığında kurulan Van Masterler Derneği'nin hedefi, gençlerimize sporu sevdirmek ve sporu en güzel şekilde tanıtmaktır. Yönetici ve futbolcu kadrosuyla bunu başaracak bir güce ve kaliteye sahip olduğumuzu düşünüyor, yeni yönetimin Van'ın spor camiasına bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Van'ın sporuna renk katmaya devam ediyoruz"

Masterler Derneği Basın Sözcüsü Rıdvan Can ise meslektaşlarının '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak başladığı konuşmasında, "Bizler Van Masterler ailesinin birer parçası olmaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Bizleri bu anlamlı günde yalnız bırakmayıp destek verdiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. 2013 yılında, Vanspor'un efsane kaptanlarından Zeki Yılmaz'ın başkanlığında kurulan Van Masterler Derneği yakın zaman önce başkanlığı derneğin önemli üyelerinden İbrahim Koç'a bıraktı. Başkanımız İbrahim Koç, yönetim kurulu ve değerli arkadaşlarımız ile bu çatı altında ortak bir hedef çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu ortak hedef; şartlar ne olursa olsun başarıyı kovalamak, başarıyı elde etmek ve Van'ın sporuna karşılıksız hizmet vermektir. Başta Van'ın spor adamları ve ilin tek profesyonel futbol kulübü Vanspor olmak üzere ilimizin amatör lig ve altyapı takımlarıyla güzel iletişimler kurarak dostane ilişkilerimizi sürdürmek en büyük temennimizdir. Bizim önceliğimiz genç sporcu kardeşlerimize spor kültürünü en iyi şekilde aşılayarak onlara örnek olmaktır" ifadelerini kullandı. - VAN