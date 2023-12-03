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Van'ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 'PedalVan' projesiyle sağlıklı yaşamı destekledi

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Van'ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 'PedalVan' projesiyle sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla etkinlik düzenledi. Doğaseverlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, doğada pedal çevirerek sağlıklı yaşamın anahtarlarını keşfetme fırsatı sundu.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, "PedalVan" projesiyle sağlıklı yaşamı destekledi.

Doğa ile Buluşma ve Sağlık Rotaları Etkinliği kapsamında düzenlenen "PedalVan" projesi büyük ilgi gördü. İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, sağlıklı yaşamın önemine vurgu yapmak amacıyla "PedalVan" projesi kapsamında etkinlik düzenledi. Doğaseverlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, doğada pedal çevirerek sağlıklı yaşamın anahtarlarını keşfetme fırsatı sundu.

Katılımcılar, enerjilerini doğal ortamlarda aktivite yaparak ve pedal çevirerek harcadı. Etkinlik boyunca gençler, sağlıklı yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri olan hareketli yaşam tarzını deneyimleme şansı buldu. İpekyolu Belediyesi, etkinliğin amacının gençleri ve toplumu spor yapmaya teşvik etmek olduğunu belirtti. Ayrıca, doğa ile iç içe olmanın ve düzenli egzersizin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Etkinliğe katılan herkese teşekkür eden yetkililer, doğada geçirilen keyifli vakitlerin ve sağlıklı yaşam bilincinin artmasının önemine vurgu yaptı.

Katılımcıların enerjik ve keyifli bir gün geçirmelerinin yanı sıra, sporun ve doğanın önemini bir arada deneyimleme fırsatı bulduklarını ifade ettiler. Bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirten yetkililer, toplumun daha fazla kesiminin sağlıklı yaşam ve sporun bir arada olduğu etkinliklere katılmasını umut ettiklerini belirtti. Etkinlik, doğaseverlerin ve spor tutkunlarının ilgisini çekerken, Pedal Van projesinin sağlıklı yaşam bilincini yayma amacına dönük faaliyet kapsamında devam edeceği belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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