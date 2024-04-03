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Van'ın Erciş ilçesindeki öğrenci Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birinci oldu

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Van'ın Erciş ilçesindeki Sosyal Bilimler Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan Fatih Yardımcı, Ordu'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda birinci oldu.

Okuldayken yeteneği öğretmenleri tarafından keşfedilen Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve Sosyal Bilimler Lisesi 11. sınıf öğrencisi Fatih Yardımcı, beden eğitimi öğretmeni ve antrenörler tarafından şampiyonaya hazırlandı. Arkadaşlarıyla birlikte düzenli ve disiplinli çalışmalarının neticesinde ilk olarak Van il birinciliği kazanan Yardımcı, daha sonra okul sporları kapsamında Ordu'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'na Van'ı temsilen katıldı. Yardımcı, sol kol 65 kilo kategorisinden Türkiye birinciliği, sağ kol 65 kilo kategorisinde de Türkiye üçüncülüğü kazandı.

Bilek güreşi şampiyonu Fatih Yardımcı, "Bu sene yapılan şampiyonada sol kol Türkiye şampiyonu oldum. Sağ kolda da Türkiye üçüncülüğü aldım. Bu başarımda bana yardım eden okul idarem, öğretmenlerim ve beden eğitimi öğretmenime çok teşekkür ederim. Aynı zamanda Samsun'da yapılan milli spor seçmelerinde sol kol Türkiye üçüncüsü oldum. Bunu daha ileri seviyeye taşımak isterim. Ülkemi Avrupa ve dünyada temsil etmek istiyorum. İnşallah seneye bunları da yapacağım" dedi.

Erciş Sosyal Bilimler Lisesi Müdür Yardımcısı Salih Bulut ise, "Öğrencilerimizden Fatih Yardımcı'nın bilek güreşi konusunda bir yeteneğinin olduğunu fark ettik. Onu diğer arkadaşlarımızla beraber o spora yönlendirdik. Kendisini geliştirdi. Öğretmenlerimiz beden eğitimi öğretmeni ve diğer antrenör arkadaşlarımızın da yardımıyla belli bir yere kadar geldi. Okul sporları kapsamında yapılan şampiyonaya katılarak Türkiye birincisi oldu. Kendisiyle gurur duyuyoruz. İnşallah ülkemizi Avrupa ve dünyada çok iyi bir şekilde temsil eder" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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