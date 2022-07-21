Van haber... Türkiye Gençler Halter Şampiyonası Van'da başladı

Van'da düzenlenen Türkiye Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası başladı.

Nur Tatar Spor Salonunda başlayan şampiyonaya birçok ilden 330 sporcu katılıyor.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, gazetecilere Van'da gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Ferdi Türkiye Şampiyonası'nın 2022 faaliyet programında yer alan organizasyonlardan biri olduğunu söyledi.

Gelecek yıllarda doğu illerinde Türkiye Halter Federasyonu faaliyetlerini herkesin göreceğini belirten Ünlü, şunları kaydetti:

"Oradaki halkımızla, arkadaşlarımızla kucaklaşmak, halter sporunu yaygın bir hale getirmek hedeflerimizden bir tanesi. Burada da Van Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz gerekli bütün hazırlıkları yapmış. Güzel bir organizasyon gerçekleştirilmiş. Herkese teşekkür ediyorum. Şu anda halter faaliyeti gösteren bütün illerimizden katılımlarla birlikte 330 erkek ve bayan sporcumuz Türkiye şampiyonasında yarışıyor. Buradaki sonuçlara göre gerekli değerlendirmeler yapılarak erkek ve bayan milli takımlarımızı belirleyeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde Van ilimizde hazırlık kampları yapmayı planlıyoruz."

Sporcular, 3 gün sürecek şampiyonanın ilk gününde kategorilerinde dereceye girebilmek için mücadele etti.