Van haberleri... Çaykur Rizespor, Anthony van den Hurk'u kadrosuna kattı Van haberi: Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İsveç takımı Helsingborg IF'den forvet oyuncusu Anthony van den Hurk'u renklerine kattı. Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İsveç takımı Helsingborg IF'den forvet oyuncusu Anthony van den Hurk'u renklerine kattı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Çaykur Rizespor'umuz, Anthony Edsel Johannes van den Hurk'un transferi için İsveç ekibi Helsingborg IF ile anlaşmaya varmıştır. 29 yaşındaki santrfor, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. Anthony van den Hurk'a "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi. Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci Rizespor İsveç Spor Haberler

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