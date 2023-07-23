Van Gölü'nde Yüzemeyen 61 Kişi Can Simidi İle Kurtarıldı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Van Denizi Yüzme Festivali'ne katılan sporcular, Gölde yüzemeyen 61 kişi, deniz polisi tarafından can simidi ile kurtarıldı.

VAN GÖLÜ'NDE YÜZEMEYEN 61 KİŞİ, CAN SİMİDİ İLE KURTARILDI

Van Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 2'ncisi düzenlenen ' Van Denizi Yüzme Festivali'ne katılan sporcular, Akdamar Adası'na ulaşmak için 4 kilometre kulaç attı. Gölde yüzemeyen 61 kişi, Van Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'ne bağlı deniz polisi tarafından uzaktan kumandalı can simidi ile kurtarılarak gemiye alındı.

Behçet DALMAZ/VAN,