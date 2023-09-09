Van Gölü'nde Tekne Denetimi Yapıldı

Van'da, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki deniz polisi ekipleri, Van Gölü'nde 5 tekneyi denetledi, yolcu kapasitesini aşan bir tekne hakkında işlem yaptı. Ekipler ayrıca sahil bandında boğulma vakalarına karşı tedbirler ve kurtulma yolları konusunda bilgilendirme yaptı.

Van'da, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki deniz polisi ekipleri, Van Gölü'nde 5 tekneyi denetledi, yolcu kapasitesini aşan bir tekne hakkında işlem yaptı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, deniz polisi ekipleri, Van Gölü'ndeki sorumluluk alanında asayiş ve can güvenliğinin sağlanması, acil müdahale, arama ve kurtarma faaliyetleri yürütüyor.

Bu kapsamda ekipler, 1-8 Eylül'de Van Gölü'nde 15 saat seyir süresince denetim yaptı.

Edremit bölgesinde faaliyet yürüten 5 tekneyi kontrol eden ekipler, yolcu kapasitesinin aşıldığı bir tekne hakkında idari işlem yaptı.

Ekipler, Edremit ve Tuşba ilçelerindeki sahil bandında 495 kişiyi boğulma vakalarına karşı alınacak tedbirler ve boğulmaktan kurtulma yolları konusunda bilgilendirdi.