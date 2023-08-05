- Van Gölü için 7 gün pedal çevirecekler

'5. Van Gölü Bisiklet Festivali' yurt içi ve yurt dışından 250 sporcu Van Gölü'ne dikkat çekmek için pedal çeviriyor

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi koordinesinde birçok kurumun katkısıyla düzenlenen '5. Van Denizi Bisiklet Festivali' Türkiye'nin birçok yerinden 250 sporcunun katılımıyla start aldı.

Van Büyükşehir Belediyesi koordinesinde 4-11 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği "5. Van Denizi Bisiklet Festivali" saat 09.30 Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen programla start aldı. Yurt içi ve yurt dışında gelen toplam 250 sporcu, Van Gölü'ne dikkat çekmek için Van'da buluştu. 7 gün sürecek etkinlik, başta Van Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, Bitlis ve tüm Van Gölü havzası belediyelerinin katkısıyla sürecek etkinliğin bitiş noktası tekrar Van olarak belirlendi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Dr. Erdoğan Özel, "Yurt içi ve yurt dışında gelen misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ederim. Emekleri büyük. Çünkü amacımız Van Gölü'ne dikkat çekmek, çevremizi korumak, gelecek nesille temiz ve mavi bir Van Gölü bırakmak. Van Gölü havzasında yaşayan herkes, Van Gölü çerçevesinden sorumludur. Bizi destekleyen belediyelere ve sivil toplum kuruluşlarına ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.