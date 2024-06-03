Üye Girişi
Haberler

Van Gölü Canavarları Türkiye Yol Şampiyonası'na hazırlanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da kurulan bisiklet takımı Van Gölü Canavarları, Türkiye Yol Şampiyonası'nda madalya kazanmak için antrenman yapıyor.

Van'da geçen yıl kurulan kentin ilk bisiklet takımı "Van Gölü Canavarları", 20-23 Haziran'da Aksaray'da yapılacak Türkiye Yol Şampiyonası'nda madalya kazanmak için her gün antrenman yapıyor.

Van Gölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde, hareketli yaşamı özendirmek ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla geçen yıl kurulan bisiklet takımı, faaliyetlerini sürdürüyor.

Kentteki bisiklet kulüplerine üye sporculardan oluşan 14 kişilik takım, her gün yüksek rakımlı bölgelerde ve sahilde antrenman yapıyor, pazar günleri de 120 kilometre pedal çeviriyor.

Ülke genelinde katıldıkları şampiyonalarda şu ana kadar 3 birincilik, 3 ikincilik ve 1 üçüncülük kupası ile bireysel yarışlarda 25 madalya kazanan sporcular, son olarak 20-21 Ocak'ta Alanya'da düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı'nda başarılı olarak, Türkiye Yol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 20-23 Haziran'da Aksaray'da düzenlenecek olan şampiyona için hazırlıklarını sürdüren Van Gölü Canavarları, katıldıkları yarışlarda başarılar elde ederek kentin tanıtımına da katkı sunmayı hedefliyor.

Van Gölü Aktivistleri Spor Kulübü Başkanı Adem Aslan, AA muhabirine, Van'da bisikleti seven insanları keşfederek takımı oluşturduklarını söyledi.

İlk etapta 7 sporcuyla başladıklarını, şu anda sayılarının 14'e ulaştığını anlatan Aslan, "Kısa süre içinde sıkı antrenmanlarla sporcularımızı yarışmalara göndermeye başladık. Geçen yıldan bu yana 5 yarışmaya katıldık, 7 kupa ve 25 madalya kazandık. Şanlıurfa ve Kocaeli'de düzenlenen yarışmalarda birincilik elde ettik. Kısa süre önce Granfondo Bursa bisiklet yarışında 3 sporcumuzla önemli başarılara imza attık." dedi.

Yeni yarışmalar için hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Aslan, "Aksaray'da Türkiye Yol Şampiyonası yarışmaları yapılacak. Biz de bu yarışmaya 5 sporcumuzla katılım sağlayacağız. Hedefimiz Aksaray'da derece elde edip Avrupa yarışmalarına katılmak. Milli takımda yer alan sporculara karşı yarışacağız. Rakiplerimiz de biz de güçlüyüz. Trafik yoğunluğundan dolayı gün içinde antrenman yapma şansı bulamıyoruz. Saat 19.00'dan sonra antrenmanlarımızı yapıyoruz. Hafta içi belli zaman dilimlerinde de bisiklet ve koşu antrenmanlarını sürdürüyoruz. Pazar günleri ise 120 kilometre ve 3 saat tarzında sabit hızla hazırlıklara devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sporcularımızın desteklenmesi gerekiyor"

Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel ise yarış takımının Van ve Bitis'teki gençlerden oluştuğunu belirtti.

Milli takıma sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Bu konuda gençlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Rakım olarak yüksek yerlerde çalışıyoruz ve diğer rakiplerimizden daha avantajlı bir durumdayız. Bölgenin ilk yarış takımı olmasından dolayı biraz da dezavantajlı durumlarımız var. Bisiklet sporu gelişmediği için bu sorunu sürekli gündeme getirmeye çalışıyoruz. Bisiklete yönelik gençlerimizin yönlendirilmesi ve onlara imkan sağlanması oldukça önemli. Sesimizi yetkililere duyurmak istiyoruz. Sporcuları yarışmaya gönderdiğiniz zaman ciddi bir maliyeti oluyor. Sporcularımızın desteklenmesi gerekiyor. Kısıtlı imkanlara rağmen gençlerimizin azmi ve başarıları takdiri hak ediyor."

Sporculardan Alişan Soydan da "Bölgenin tek takımı olduğumuz için hem sorumluluğumuz büyük hem de gururluyuz. Yarışmalarda derece elde etmek için her zorluğu yenmek zorundayız. Bizden sonraki nesillere örnek olmaya çalışıyoruz. Bisiklet kültürünü de geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Van Gölü Türkiye Van Spor Güncel Haberler

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı

Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı

 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

Bakmadan Geçme

ÇALIŞAN ANNELERE 325 EURO DESTEK BAŞVURU EKRANI! Çalışan annelere bakıcı desteği başvuru şartları neler? YALI ÇAPKINI 73. BÖLÜM FRAGMAN! #127916 Yalı Çapkını 73. bölüm fragmanı yayınlandı mı? CANLI İZLE Rafa Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? Rafa Silva kariyeri BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 3 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu? Ebrar Karakurt'un sayısı maça damga vurdu! İşte Ebrar Karakurt'un o hareketi... ABD- TÜRKİYE MAÇINDAN KARELER | ABD- Türkiye maçını kim kazandı? Raheem Sterling kimdir, nereli, kaç yaşında? Raheem Sterling kariyeri Çalışan anne desteği ne kadar, başvurusu nasıl yapılır? Çalışan anneye destek başvuru şartları nedir? MEMUR ZAM ORANI BELLİ OLDU MU? Memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde kaç? BİM AKTÜEL KATALOĞU 3-6 HAZİRAN YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ne demek? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programı nedir? Hakkari Belediye Başkanı Akış'ın yerine kim atandı? Hakkari Belediye Başkanı kim? ALİ ÇELİK KİMDİR? Hakkari Valisi Ali Çelik kimdir, kaç yaşında, yeni görevi ne? Kira zam sınırı ne zaman kalkacak? Yüzde 25 kira zam sınırı kalktı mı? Temmuz'da kiraya ne kadar zam yapılabilir? İL DIŞI BAŞVURU EKRANI! Öğretmen il dışı atama başvuruları başladı mı, başvuru ekranı ne zaman açılacak?
Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar

Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title