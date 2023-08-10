Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı'na katkı sunmak amacıyla düzenlenen Van Denizi Bisiklet Festivali devam ediyor. Bisiklet tutkunları, Adilcevaz ilçesine ulaştıktan sonra kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla pankart açtılar.

Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı"na katkı sunmak amacıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen Van Denizi Bisiklet Festivali devam ediyor.

Van'dan 5 Ağustos'ta yola çıkan yaklaşık 250 bisiklet tutkunu, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine ulaştı.

İlçe girişince Adilcevaz Jandarma Komutanlığı ekiplerince karşılanan bisiklet tutkunları, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Kadına El Kal-ka-maz" pankartı açtı.



Jandarma ekipleriyle fotoğraf çeken bisiklet tutkunları, ???????Van Gölü çevresindeki turu tamamlamak için pedal çevirmeye devam etti.