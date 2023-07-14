Van'da Yüzme Eğitimine Yoğun İlgi

HAVALARIN ısınmasıyla birlikte göl, gölet ve akarsulardaki boğulma vakaları artarken, Van'da Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Olimpik Yüzme Havuzuna gelen 6-12 yaş arası öğrencilere yüzme eğitimi veriliyor. Yüzme eğitimi için gelenlerin sayısında yüzde 100 artış olduğunu belirten Yüzme Antrenörü Nurşen Kırabalı, şu an itibariyle bin 200 öğrenciye eğitim verildiğini söyledi. Havaların ısınmasıyla birlikte artan boğulma vakalarına da dikkat çeken Kırabalı, 15 antrenörümüzle birlikte çalışma yürütüyoruz. Ocak ayından beri 9 bin 500 öğrenciye, yüzme eğitimi verdik. dedi.

Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde, 2012 yılında hizmete açılan, 50 metre uzunluğu, 25 metre genişliği, 3 metre derinliği ve 2,5 metrelik 10 kulvarı bulunan olimpik yüzme havuzunda, yaz ve kış aylarında farklı okullardan gelen öğrencilere ve küleplere üye sporculara yüzme eğitimi veriliyor. Havuza gelen 6-12 yaş arası öğrenciler, bu havuzda 15 antrenör ve 5 cankurtaran eşliğinde eğitim alıyor ve boğulma vakalarına karşı da bilgilendiriliyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte son zamanlarda boğulma vakalarının arttığına dikat çeken Yüzme Antrenörü Nurşen Kırabalı,Biz de bunun önüne geçmek için önce velilerilmizi bilinçlendiriyoruz, sonra çocuklara bu yönde eğitimler veriyoruz.Boğulma vakalarına karşı neler yapmaları ile ilgili 15 antrenörümüzle birlikte çalışma yapıyoruz. Aynı zamanda cankurtaran ve ilk yardım ekimiz de mevcut.dedi.

'BU YIL 200 ÖĞRENCİYE YÜZME KURSU VERİLİYOR'

Yüzme kurslarına yoğun bir ilginin olduğunu anlatan Kırabalı, Bin 600 öğrencimiz önkayıt yaptı. Kış spor okullarından kalma 320 sporcumuzla birlikte şu an bin 200 öğrencimize haftanın 5 günü yüzme kursları veriyoruz. Ön kayıtlarımız geçen yıla göre yüzde 100 arttı. Geçen yıl 700-800 civarındayken, bu yıl başvuru sayımız bin 600'e ulaştı. Bu çalışmalarımıza ek olarak kulüplerdeki çalışmalarda 140 sporcuya eğitim verilmektedir. Aynı zamanda özel durumu engeli olan öğrencilerimize de haftanın belirli günlerinde hizmet vermekteyiz.Yetişkinler için de haftanın 2 günü erkek ve bayan seansları ayrı olmak üzere, akşam seanslarında 150-200 kişi master gruplarımız mevcuttur. Bakanlığın talimatı ile 'yüzme bilmeyen kalmasın' projesi adı altında Ocak 2023 ten bu yana 9 bin 500 çocuğumuza yüzmeyi öğrettik. Bu sayı yıldan yıla artış göstermektedir. 8-9 temmuz tarihleri arasında Van'da Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen ve 227 sporcu ile 15 kulübün katılım sağladığı 'Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final yarışları'nda da sponcularımız 22 altın,18 gümüş ve 28 bronz olmak üzere toplamda 68 madalya kazanarak kız ve erkek takımımız 'Anadolu Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. diye konuştu.