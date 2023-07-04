Van'da Yaz Spor Okulları Açılıyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi, gençlerin ve çocukların zamanlarını sporla değerlendirmeleri amacıyla yaz spor okulları açıyor. Çeşitli branşlarda verilecek kurslardan çocuk ve gençlerin faydalanması hedefleniyor. 8 tesiste 30 branştan uzman antrenörler, yaz tatili boyunca etkinliklere katılabilecek. Kayıtlar, 5 Temmuz'a kadar İpekyolu Gençlik ve Spor Müdürlüğüne yapılabilecek.