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Van'da Yaz Spor Okulları Açılıyor

Van'da Yaz Spor Okulları Açılıyor

Spor Haberleri

Van'ın İpekyolu Belediyesi, gençlerin ve çocukların zamanlarını sporla değerlendirmeleri amacıyla yaz spor okulları açıyor. Çeşitli branşlarda verilecek kurslardan çocuk ve gençlerin faydalanması hedefleniyor. 8 tesiste 30 branştan uzman antrenörler, yaz tatili boyunca etkinliklere katılabilecek. Kayıtlar, 5 Temmuz'a kadar İpekyolu Gençlik ve Spor Müdürlüğüne yapılabilecek.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, gençlerin ve çocukların zamanlarını sporla değerlendirmeleri amacıyla yaz spor okulları açıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çeşitli branşlarda verilecek kurslardan çocuk ve gençlerin faydalanması hedefleniyor.

Bu kapsamda, 8 tesiste 30 branştan uzman antrenörler, yaz tatili boyunca etkinliklere katılabilecek.

Yaz Spor Okulları'na kayıtlar, 5 Temmuz'a kadar İpekyolu Gençlik ve Spor Müdürlüğüne yapılabilecek.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Spor

İpekyolu Spor Van Spor Haberler

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