Van'da yapılan 13 adet yüzme havuzunda sona gelindi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından sporda fırsat eşitliği ve su sporlarının geliştirilmesi amacıyla yapılan 13 adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda sona gelindi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından sporda fırsat eşitliği ve su sporlarının geliştirilmesi amacıyla yapılan 13 adet yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda sona gelindi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın girişimleriyle hayata geçirilen 'Spor Van Projesi' kapsamında 13 adet kapalı yüzme havuzu yapılıyor. 980 metrekarelik alanda inşa edilen havuzlar, 25x12 metre ölçülerinde yarı olimpik olarak yapılıyor. Kaba inşaatları tamamlanarak su dolum aşamasına gelen havuzlarda, soyunma odaları, duşa kabin ve idari bölüm yer alıyor.

Sporda fırsat eşitliği, yüzme kursları, su sporları alanında genç yeteneklerin keşfedilmesi ve öğrencilerin yüzme etkinliklerinde aktif olarak kullanacakları havuzlar, kısa süre içerisinde tamamlanacak.

Proje kapsamında Edremit ve İpekyolu ilçelerinde ikişer adet olmak üzere Erciş, Muradiye, Saray, Tuşba, Gürpınar, Çatak, Özalp, Çaldıran ve Bahçesaray ilçelerinde birer adet havuz yapılıyor. - VAN