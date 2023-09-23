Van'da Yamaç Paraşütü ve Paramotor Şampiyonası Başladı

- Van Gölü sahilinde yamaç paraşütü ve paramatör şampiyonası

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası ile Paramotor Şampiyonası yarışları Ayanıs sahilinde başladı.

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Yamaç Paraşütü ve Paramotor Hedef Şampiyonası devam ediyor. Van'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin tanıtımını sağlamak, yamaç paraşütü sporunun yaygınlaşması amacıyla düzenlenen şampiyona, Tuşba ilçesine bağlı Ayanis Mahallesi'nde başladı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen 67 sporcu, Ayanıs Take off alanında Süphan Dağı ve Van Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde uçuş yaparak en iyi inişi yapmak için mücadele etti. Şampiyonanın birinci gününde yamaç paraşütü sporcuları altışar sorti uçuş yapıp en yüksek puanı almaya çalışıyor. Alınan puanlar sonucunda ise sıralamalar oluşuyor. Göl kıyısında düzenlenen parkurda yarışan paramotor sporcularının kıyasıya yarışı ise renkli görüntülere sahne olurken vatandaşlarda sporculara alkışlarla destek verdi.

Van'ın hava sporları yapmaya çok elverişli bir kent olduğunu söyleyen sporcu Ernur Kertiş, "Şampiyonaya İzmir'den katılıyorum. Van güzel bir kent burada olmak Van Gölü ve Süphan Dağına karşı uçmak beni inanılmaz mutlu etti. Umarım bu yarışmalar hep devam eder ve dünyanın her yerinden sporcular Van'a gelerek bu yamaçlarda uçar. Etkinlikte emeği geçen Van Büyükşehir Belediyesi'ne tüm kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.