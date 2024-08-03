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Van'da Yamaç Paraşütü Şampiyonası Başladı

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Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Etabı yarışları Ayanıs sahilinde başladı. Yarışmaya 32 sporcu katıldı ve Van'ın doğal güzellikleri eşliğinde mücadele ettiler.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Etabı yarışları Ayanıs sahilinde başladı.

Van Valiliği, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun iş birliğiyle düzenlenen Yamaç Paraşütü Şampiyonası devam ediyor. Van'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinin tanıtımını sağlamak, yamaç paraşütü sporunun yaygınlaşması amacıyla düzenlenen şampiyona, Tuşba ilçesine bağlı Ayanis Mahallesi'nde başladı. Türkiye'nin farklı 14 ilinden gelen 32 sporcu, Ayanıs Take off alanında Süphan Dağı ve Van Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde uçuş yaparak en iyi inişi yapmak için mücadele etti. Göl kıyısında düzenlenen parkurda yarışan sporcularının kıyasıya yarışı ise renkli görüntülere sahne oldu.

"Van çok fantastik bir şehir"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Hava Sporları Federasyon Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, yarışların yapıldığı Van'ın çok fantastik bir şehir olduğunu belirtti. İki yıldır yamaç paraşütü yarışlarının Van'da gerçekleştiğini ifade eden Başkan Yılmaz, "Yarışmalara 32 sporcumuz katıldı. 14 ilden buraya gelen ve ilk 5'e girecek sporcular, Eskişehir'de yapılan süper finale gidecekler. Çok çekişmeli bir yarışma geçiyor. Van halkının bize göstermiş olduğu ilgi alaka ise bizleri çok mutlu ediyor. Burada olmaktan bütün sporcu arkadaşlarımız da inanılmaz mutlular. Çünkü gerek meteorolojik verileri ve gerekse turizm açısındaki düşünürsek, Van bölgenin parlayan yıldızıdır" dedi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Türkiye Hedef Şampiyonası'nın son bölge etap yarışmasının Van'da tamamlanacağını dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir ise, "Geçen yıl da aynı hedef yarışmasını ilimizde yapmıştık. İlimizin doğal altyapısı ve coğrafi konumu bakımından bu spor branşına çok uygundur. Buraya gelen pilotlarımızın da çok memnun olduğunu gözlemlemekteyiz" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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