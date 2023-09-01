Van'da Uluslararası Bisiklet Turu Düzenlenecek

Van Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde 7-10 Eylül 2023 tarihleri arasında 'Tour of Van' uluslararası bisiklet turu düzenleneceği belirtildi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 24 yıl aradan sonra kentte ilk defa düzenlenecek olan turda, bisiklet tutkunlarının yaklaşık 500 kilometre boyunca pedal çevireceği belirtildi. Açıklamada, "Van Gölü Havzası ve Van'ı tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin Van'a ilgisini artırmak ve Van Gölü farkındalığına katkı sağlamak amacıyla ilk defa düzenlenen organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van Valiliği, Bitlis Valiliği, Muş Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Bisiklet Federasyonu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilecek. 7-10 Eylül 2023 tarihleri arasında 4 gün sürecek olan Tour of Van Bisiklet Turu, 1. gün Van'dan başlayıp Tatvan'da sonlanacak. Etabın 2. gününde Tatvan'dan Ahlat üzerinden Malazgirt'e, 3. gün Malazgirt-Adilcevaz üzerinden Erciş ve 4. gün Erciş'ten Van'a ulaşılarak son bulacak. Ayrıca her etap sonunda ise ödül töreni düzenlenecek. Van Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen bisiklet festivali, uluslararası düzeyde yüzme festivali, fotoğraf maratonu ve Van denizi yarı maratonu gibi faaliyetler bu etkinliğin düzenlenmesinde etkili olurken, yapılan etkinlikler kentin tanıtımına katkı sağlıyor" denildi. - VAN