Van'da Muaythai Aday Hakem Kursu Düzenlenecek

Türkiye Muaythai Federasyonu ve Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa 'Muaythai Aday Hakem Kursu' düzenleneceği bildirildi.

İl genelindeki hakem ihtiyacını karşılamak amacıyla 22 - 23 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak kursla ilgili açıklamalarda bulunan Muaythai Van İl Temsilcisi Önder Şahin, "Federasyonumuz tarafından yaklaşık üç ay önce tarafıma il temsilciliği görevi tevdi edildi. Bu üç aylık süreç içerisinde okul sporları muaythai il seçmesi, bölge şampiyonası il seçmesi gerçekleştirdik. Seçme sonucunda Elazığ ilinde yapılan şampiyonaya Van olarak altı sporcuyla katıldık ve altı sporcumuz da şampiyon olarak nisan ayında yapılacak olan Türkiye şampiyonasında ay yıldızlı forma için ter dökecekler. Kısa sürede yaptığımız organizasyonlar ve aldığımız başarılı sonuçlar sebebiyle ilimiz genelinde muaythai sporumuza ilgi arttı. Bu sebeple muaythai hakem kursu açmayı planladık. Kursumuzun Dünya Muaythai Federasyonu Hakem Kurulu Üyesi ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Bedrettin Erdoğan Aydın tarafından verilecek olması ve bilgiyi en üst düzeyden alınacak olması ayrıca kursiyerler açısından bir avantajdır. Hakem olmak isteyen vatandaşlarımız Türkiye Muaythai Federasyonumuz web sitesinden veya şahsımla irtibat kurarak gerekli doküman ve bilgiye ulaşabilirler. MHK tarafından yapılacak aday hakem sınavında başarı gösterenler aday hakem olabilecek. Bizlere her konuda destek veren Federasyon Başkanımız Hasan Yıldız ve Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir'e ve teşekkür eder, şükranlarımı sunarım" dedi.

Kurs müdürü olarak Türkiye Muaythai Federasyonu Teknik Direktörü

Ediz Barış'ın atandığı öğrenildi. - VAN