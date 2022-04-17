Van'da 'Kurumlar Arası Basketbol Turnuvası' devam ediyor - Haberler

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Van'da 'Kurumlar Arası Basketbol Turnuvası' devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Van'da 'Kurumlar Arası Basketbol Turnuvası' devam ediyor

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kurumlar Arası Basketbol Turnuvası' devam ediyor.

VAN (İHA) - Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kurumlar Arası Basketbol Turnuvası' devam ediyor.

Kamu kurum personellerinin daha sağlıklı yaşamaları, iş verimliliğinin artırılması, kurumlar arası sosyal ilişkilerin daha sıkı hale getirilmesi ve spor bilincinin tüm yaş gruplarına aktarılabilmesi amacıyla Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Basketbol Turnuvası sürüyor. Toplamda 14 kurumdan yaklaşık 196 sporcunun katıldığı müsabakalarda grup maçları tamamlandı. Birbirinden güçlü rakiplerin yer aldığı grubu 2. olarak tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı da grubun son maçında Edremit Nur Tatar Spor Salonunda Polisgücü Basketbol Takımını ağırladı. Oldukça çekişmeli başlayan karşılaşmada kontrollü bir oyun sergileyen Büyükşehir Belediyesi, ilk yarıyı 25-18 önde kapattı. İkinci yarıda da üst üste sayılarla üstünlüğünü koruyan kırmızı-siyahlılar parkeden 56-41 ile ayrıldı.

Kurumlar Arası Basketbol Turnuvasının önümüzdeki hafta çeyrek final mücadeleleri ile devam edeceği belirtildi. - VAN

Van'da 'Kurumlar Arası Basketbol Turnuvası' devam ediyor

Van'da 'Kurumlar Arası Basketbol Turnuvası' devam ediyor

Van'da 'Kurumlar Arası Basketbol Turnuvası' devam ediyor

Van'da 'Kurumlar Arası Basketbol Turnuvası' devam ediyor

Van'da 'Kurumlar Arası Basketbol Turnuvası' devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol, gençlik, Kamu, Van, Spor, Haberler

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