Van'da kayaklı koşu milli takımı asfalt yolda antrenman yapıyor

Van'da elde ettikleri başarılarla göz dolduran kayaklı koşu milli takım sporcuları, asfalt yolda antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor.

Antrenörleri eşliğinde Abalı Kayak Tesisi altındaki asfalt yolda antrenman yapan milli sporcular, yeni başarılara imza atmak için ter döküyor. Yaşları 12 ila 17 arasında değişen 15 sporcu ile şampiyonaya hazırlandıklarını ifade eden Antrenör Ömer Ayçiçek, "6 aydır yaz kayağı olarak tekerlekli kayakta antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Kış olacak sezonda sporcularımızın çoğu yarışacak ve Türkiye şampiyonasında boy göstermek için mücadele edecekler. 8 yıl boyunca milli takımda ülkemi temsil ettim. Bende bu köyden sporcu olarak çıktım. Burada bu zor şartlar altında sporu yapabilmek çok imkan gerektiriyor. Mesela kayak koşuya ait bir pist yok. Hala trafiğe açık alanlarda antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Kendilerine ait bir pist olması halinde çocukların özgüveni, antrenman verimliliği aratacaktır. Şartlarımızın iyileştiği dönemlerde sporcularımızın daha iyi başarılar elde edeceğine inanıyorum" dedi.

Vanlı minik sporcular ise zor şartlarda antrenman yaptıklarını ifade ederek yetkililerden bir kayak pisti istediklerini söylediler. İmkan verilmesi halinde daha da başarılı olacaklarını belirten sporcular, "Amacımız hem ilimizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırmaktır" dediler. - VAN