Van'da Duatlon Yarışmaları Gerçekleştirildi

Van'da Duatlon Yarışmaları Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da Türkiye Duatlon Federasyonu tarafından düzenlenen 14. Bölge yarışmalarına 7 ilden 138 sporcu katıldı. Yarışmalar dört kategori halinde yapıldı ve başarılı sporcular Türkiye şampiyonasına çağrılacak.

Van'da, Türkiye Duatlon Federasyonu tarafından 14. Bölge yarışmaları yapıldı.

Tuşba Çok Amaçlı Spor Salonu önünde düzenlenen yarışmaya 7 ilden 138 sporcu katıldı. Yarışmalarla ilgili açıklamada bulunan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Zülfü Karabulut, Duatlon yarışmalarının; bölgesel liglerde en çok sporcunun katıldığı yarışmalar olduğunu ifade etti. Yarışmaların M1,M2,M3 ve yıldızlar olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirildiğini belirten Karabulut, "Sporcularımızın her biri kategorisine göre koşu, bisiklet ve tekrar ikinci koşu olmak üzere her birinin mesafesi ayrı oluyor. Bugün burada ikinci etabı yapıyoruz. Üçüncü etabı ise Batman'da yapılacak. Burada başarı elde eden sporcular Türkiye şampiyonasına çağrılacaklar. Ben bu duygularla tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ali Sowe'un istekleri Gaziantep FK'yi transferden vazgeçirdi

Öyle şeyler istedi ki Süper Lig ekibi transferden vazgeçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi

Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye "Evet" dedi
Yıldız futbolcudan Okan Buruk'a telefon: Bir şans daha ver

Yıldız futbolcudan Okan Buruk'a telefon: Bir şans daha ver
İranlı kadın: Biz rejimi desteklemiyor olabiliriz ama...

İranlı kadının isyanı: Biz rejimi sevmiyoruz ama...
Rüzgar tersine döndü! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor

Rüzgar tersine döndü! Fiyat sert düştü, gözler pompada
MasterChef'te hijyen krizi!

MasterChef'te şok anlar! Tabağından çıkan cisim herkesi şaşırttı
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
İsrail ateşkese rağmen Tahran'ı vurdu

Uyarılar fayda etmedi! Başkentte 2 büyük patlama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.