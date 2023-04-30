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Van'da derbi coşkusu

Van'da derbi coşkusu

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Beşiktaş- Galatasaray derbisinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da heyecanla takip edilen derbinin bitiş düdüğüyle taraftarlar kendilerini sokağa attı. Beşiktaş'ın rakibi Galatasaray karşısında 3-1 üstünlüğüyle sona eren maçın ardından sevinç gösterisi yapan siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının galibiyetini kutladı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Beşiktaş Van Spor Haberler

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