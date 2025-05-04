Van'da Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Sonrası Sevinç Gösterisi

Van'da Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisi Sonrası Sevinç Gösterisi
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 yenmesiyle Vanlı taraftarlar sokaklara dökülerek takımlarını kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Beşiktaş ile Fenerbahçe derbisinin ardından Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da heyecanla takip edilen derbinin bitiş düdüğüyle taraftarlar kendilerini sokağa attı. Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona eren maçın ardından sevinç gösterisi yapan siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının galibiyetini kutladı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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