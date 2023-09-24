Van'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında spor etkinliği düzenlendi
Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Öğretmen Okulu Parkı'nda spor etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe yaklaşık 500 kişi katıldı ve parkta yürüyüş yapıldı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörleri tarafından katılımcılara egzersiz yaptırıldı. Belediye görevlileri ise katılımcılara çorba, çay ve su ikramında bulundu.
Van'ın İpekyolu Belediyesince "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında spor etkinliği düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Öğretmen Okulu Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 500 kişi katıldı.
Etkinlik kapsamında parkta yürüyüş yapıldı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörleri tarafından katılımcılara egzersiz yaptırıldı.
Belediye görevlileri, etkinliğe katılanlara çorba, çay ve su ikramında bulundu.