Van'da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında spor etkinliği düzenlendi

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Öğretmen Okulu Parkı'nda spor etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe yaklaşık 500 kişi katıldı ve parkta yürüyüş yapıldı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörleri tarafından katılımcılara egzersiz yaptırıldı. Belediye görevlileri ise katılımcılara çorba, çay ve su ikramında bulundu.